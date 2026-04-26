LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt
Römhild (ots)
In der Nacht von Donnerstag, den 23.04.2026, auf Freitag, den 24.04.2026, wurde durch unbekannte Täter auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Römhild ein weißer Transporter beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 7780 entgegen.
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