LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Zella-Mehlis, Oberhof (ots) - Am 25.04.2026 ereigneten sich zwei Unfälle in der Sterngrundkurve mit Motorradfahrern. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg mit seinem Motorrad die L3247 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberhof. In Höhe Sterngrund kommt dieser alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu Fall, kollidiert mit der Leitplanke und verletzt sich dabei ...

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