LPI-SHL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Suhl (ots) - Zwischen dem 23.04.2026, 17.00 Uhr und dem 24.04.2026, 07.30 Uhr beschädigen unbekannte Täter mehrere Lampen und Bewegungsmelder im Außenbereich einer Firma in der Pfarrstr. in Suhl und versuchen über einen Lüftungsschacht in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelingt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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