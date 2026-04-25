LPI-SHL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen
Zella-Mehlis (ots)
Zwischen dem 23.04.2026, 20.30 Uhr und dem 24.04.2026, 06.45 Uhr beschädigen unbekannte Täter insgesamt 8 Reifen an drei Fahrzeugen. Die Fahrzeuge parkten im Bereich einer Gartenanlage in der Straße Köpfchen in Zella-Mehlis. Der Sachschaden beträgt ca. 850,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
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