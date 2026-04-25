LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus
Suhl (ots)
Zwischen dem 12.04.2026 und dem 24.04.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus oberhalb der Lauter in Suhl ein und entwenden Gegenstände im Wert von ca. 40,- Euro. Der Sachschden an der Eingangstür beträgt ca. 3000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681369225 entgegen.
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