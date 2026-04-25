LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Meiningen (ots) - Donnerstagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bodenweg in Meiningen. Ein 62-jähriger Taxifahrer wollte gerade mit einem Fahrgast in seinem Fahrzeug starten, als ein Transporter neben ihm stoppte. Der 35-jährige Fahrer stieg aus und es kam zum Streit zwischen den beiden Personen. Der Transporterfahrer schlug und trat fortfolgend auf den 62-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Zeugen hielten den Täter von weiteren ...

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