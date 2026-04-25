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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

Zwischen dem 12.04.2026 und dem 24.04.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus oberhalb der Lauter in Suhl ein und entwenden Gegenstände im Wert von ca. 40,- Euro. Der Sachschden an der Eingangstür beträgt ca. 3000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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