LPI-SHL: Einbruch in Garage
Suhl (ots)
Am 23.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr öffnen unbekannte Täter gewaltsam eine Garage im Heldersbacher Weg in Suhl, entwenden jedoch nichts aus der Garage. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
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Landespolizeiinspektion Suhl
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