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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Garage

Suhl (ots)

Am 23.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr öffnen unbekannte Täter gewaltsam eine Garage im Heldersbacher Weg in Suhl, entwenden jedoch nichts aus der Garage. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.04.2026 – 07:16

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    Suhl (ots) - Zwischen dem 12.04.2026 und dem 24.04.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus oberhalb der Lauter in Suhl ein und entwenden Gegenstände im Wert von ca. 40,- Euro. Der Sachschden an der Eingangstür beträgt ca. 3000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

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