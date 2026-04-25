LPI-SHL: Einbruch in Garage

Fambach (ots) - Eine Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 13:10 Uhr auf der B19 zwischen Breitungen und Schmalkalden. In einer Kurve nach der Ortslage Fambach kam ihr ein bislang unbekannter Mann in einer roten Pkw entgegen. Er geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß im Vorbeifahren gegen den Pkw der Frau. Ohne anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Ford entstand ein Sachschaden von ...

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