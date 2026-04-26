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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 x Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern

Zella-Mehlis, Oberhof (ots)

Am 25.04.2026 ereigneten sich zwei Unfälle in der Sterngrundkurve mit Motorradfahrern.

Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg mit seinem Motorrad die L3247 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberhof. In Höhe Sterngrund kommt dieser alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu Fall, kollidiert mit der Leitplanke und verletzt sich dabei leicht. Am Motorrad entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Der Schaden an der Leitplanke beträgt ca. 1000,- Euro.

Kurz nach der Unfallaufnahme befuhr gegen 16.30 Uhr ein 51jähriger Mann aus Bad Neustadt die L3247 von Oberhof kommend in Richtung Zella-Mehlis. Wiederrum im Bereich des Sterngrund kommt der Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve zu Fall und rutscht über die Fahrbahn. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 5000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.04.2026 – 07:26

    LPI-SHL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

    Zella-Mehlis (ots) - Zwischen dem 23.04.2026, 20.30 Uhr und dem 24.04.2026, 06.45 Uhr beschädigen unbekannte Täter insgesamt 8 Reifen an drei Fahrzeugen. Die Fahrzeuge parkten im Bereich einer Gartenanlage in der Straße Köpfchen in Zella-Mehlis. Der Sachschaden beträgt ca. 850,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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  • 25.04.2026 – 07:23

    LPI-SHL: versuchter Einruch

    Suhl (ots) - Zwischen dem 23.04.2026, 17.00 Uhr und dem 24.04.2026, 07.30 Uhr beschädigen unbekannte Täter mehrere Lampen und Bewegungsmelder im Außenbereich einer Firma in der Pfarrstr. in Suhl und versuchen über einen Lüftungsschacht in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelingt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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