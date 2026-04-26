Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 x Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern

Zella-Mehlis, Oberhof (ots)

Am 25.04.2026 ereigneten sich zwei Unfälle in der Sterngrundkurve mit Motorradfahrern.

Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg mit seinem Motorrad die L3247 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberhof. In Höhe Sterngrund kommt dieser alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu Fall, kollidiert mit der Leitplanke und verletzt sich dabei leicht. Am Motorrad entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Der Schaden an der Leitplanke beträgt ca. 1000,- Euro.

Kurz nach der Unfallaufnahme befuhr gegen 16.30 Uhr ein 51jähriger Mann aus Bad Neustadt die L3247 von Oberhof kommend in Richtung Zella-Mehlis. Wiederrum im Bereich des Sterngrund kommt der Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve zu Fall und rutscht über die Fahrbahn. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 5000,- Euro.

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