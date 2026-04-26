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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verklebte Türschlösser

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 24.04.2026, auf Samstag, den 25.04.2026, wurden alle Türschlösser des Stadttheaters in Hildburghausen durch einen unbekannten Täter mit einer klebrigen Substanz beschmiert. Vorraussichtlich muss die komplette Schließanlage ausgetauscht werden, was einem Sachschaden von ca. 1.000 Euro entspricht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 7780 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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