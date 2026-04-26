Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Schmalkalden (ots)

In eine Firma im Rötweg in Schmalkalden ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.04.2026, eingebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie zahlreiche Elektrowerkzeuge im Wert von insgesamt etwa 3.000 Euro. Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Bemerkenswert ist, dass in die selbe Firma in den zurückliegenden Monaten bereits mehrfach eingebrochen wurde. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeidienststelle Schmalkalden-Meiningen entgegen.

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