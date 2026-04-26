Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken zur Polizei geradelt

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026 erstattete ein 49-Jähriger eine Anzeige auf der Polizeidienststelle in Meiningen. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Mann nicht unerheblich alkoholisiert war. Da bekannt war, dass der Besucher mit dem Fahrrad gekommen war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser lag jenseits der erlaubten 1,6-Promillegrenze, weshalb der Mann zunächst eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste und selbst eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kassierte. Im Anschluss wurde seine Anzeige dennoch aufgenommen. Bei seinem Anliegen handelte es sich um keinen Notfall, welcher die Trunkenheitsfahrt rechtfertigen könnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, gegebenenfalls vorab telefonisch mit der Dienststelle Kontakt aufzunehmen, um eine Anzeigenaufnahme abzustimmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell