LPI-SHL: Radfahrer gestürzt
Hildburghausen (ots)
Ein 33-jähriger Fahrradfahrer befuhr Sonntagnachmittag die Schleusinger Straße in Hildburghausen. Im Kreisverkehr geriet er aufgrund seiner Geschwindigkeit nach rechts gegen die Bordsteinkante und stürzte. Er verletzte sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell