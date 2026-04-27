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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Völlig durchgedreht

Zella-Mehlis (ots)

Ein 36-jähriger Mann befand sich Sonntagnachmittag auf dem Skaterplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis. Er war deutlich alkoholisiert und warf wild mit Worten um sich. Plötzlich griff er aus ungeklärten Gründen einem Jungen an den Hals und flüchtete noch bevor die Polizei eintraf. Auf seiner Flucht stürzte er und landete in einem Bachlauf. Der Mann blieb liegen und war kaum noch ansprechbar. Die inzwischen hinzugerufenen Rettungssanitäter kümmerten sich um ihn und zunächst sah alles danach aus, als würde der Mann freiwillig mitmachen. Doch plötzlich wollte er wieder aus dem Rettungswagen aussteigen, wurde aber daran gehindert. Der 36-Jährige fing an, um sich zu schlagen und beleidigte die Polizisten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung kam der Notarzt noch hinzu, der den Mann zunächst ins Suhler Krankenhaus und von dort ins Fachkrankenhaus nach Hildburghausen bringen ließ. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von fast 3 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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