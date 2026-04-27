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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmeneinbruch

Trusetal (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Firma in der Straße "Im Beierstal" in Trusetal ein. Sie verschafften sich Zutritt zu den Werkhallen und trugen Diebesgut aus der Halle auf das Freigelände, um es für den Abtransport zu deponieren. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die ausgelöste Alatrmanlage gestört und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Ob sie Diebesgut dabei hatten, kann noch nicht gesagt werden, aber einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0102341/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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