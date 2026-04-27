LPI-SHL: Kellereinbruch
Hildburghausen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Ziegeleiweg in Hildburghausen ein. Er hebelte mehrere Türen auf und verursachte einen Schaden von ca. 300 Euro. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0102494/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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