LPI-SHL: Kellereinbruch

Zella-Mehlis (ots) - Ein 36-jähriger Mann befand sich Sonntagnachmittag auf dem Skaterplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis. Er war deutlich alkoholisiert und warf wild mit Worten um sich. Plötzlich griff er aus ungeklärten Gründen einem Jungen an den Hals und flüchtete noch bevor die Polizei eintraf. Auf seiner Flucht stürzte er und landete in einem Bachlauf. Der Mann blieb liegen und war kaum noch ansprechbar. Die inzwischen hinzugerufenen Rettungssanitäter ...

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