Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Drittliga-Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München sowie der Begleitung mehrerer Versammlungslagen im Innenstadtbereich Saarbrücken

Die Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (18.04.2026) fand im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München statt. Zur Einsatzbewältigung erhielt die Polizei Saarland Unterstützung von Einsatzkräften aus Rheinland-Pfalz.

Die Anreise der Fans zum Fußballspiel verlief aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Störungen. Auch im Stadtgebiet kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Zur Unterstützung der Einsatzführung setzte die Polizei rund um die Partie Drohnen ein, um unter anderem den Verkehrsfluss sowie die Personenströme im Umfeld des Stadions fortlaufend im Blick zu behalten.

Der friedliche Verlauf wurde jedoch während der sportlichen Begegnung getrübt. Bereits in der ersten Halbzeit zündeten Anhänger beider Fanlager vereinzelt pyrotechnische Gegenstände. Unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kam es im Gästeblock zum massiven Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Aufgrund der Sichtbehinderung musste der Schiedsrichter die Partie kurz nach der Halbzeitpause für mehrere Minuten unterbrechen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und nimmt die Ermittlungen auf.

Im Nachgang der Partie kam es gegen 16:30 Uhr im Bereich der Trierer Straße zudem zu einem Raubdelikt, bei dem ein Fanschal entwendet wurde. Durch das schnelle Eingreifen der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte konnte eine Person unmittelbar festgenommen werden. Auch hier wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Die Abreise der überwiegend mit Fanbussen angereisten Anhänger der Gastmannschaft nach Spielende verlief problemlos. Die Sperrung der Camphauser Straße wurde gegen 17:00 Uhr wieder aufgehoben.

Neben dem Fußballgeschehen begleitete die Polizei Saarland am heutigen Tag diverse Versammlungslagen im Stadtgebiet. Unter anderem fanden die Kundgebungen "Zoofreie Stadt", "Kein Saufang in Saarbrücken" sowie ein "Infostand Palästina" statt. Auch die Versammlungen "Sühne- und Bittgebet" und "Freiheit aus christlicher Sicht" mit insgesamt mehreren hundert Teilnehmenden wurden polizeilich betreut. Sämtliche Versammlungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Abschließend bedankt sich die Polizei Saarland bei allen eingesetzten Kräften für die professionelle Bewältigung der Einsatzlage und die gute Zusammenarbeit.

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