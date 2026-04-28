Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vegetationsbrand an sieben Stellen

Suhl (ots)

Die Kameraden der Feuerwehr hatten Montagnachmittag alle Hände voll zu tun, als es im Bereich des Suhler Friedbergs zu mehreren Bränden im Waldgebiet kam. Unbekannte entzündeten auf bisher noch nicht geklärte Weise an insgesamt sieben Stellen ein Feuer. Die Brandstellen verlaufen entlang eines Waldweges zwischen Suhl-Friedberg und Hirschbach. Ein Übergreifen von einer auf die andere Brandstelle fand nicht statt. Mindestens 20.000 Euro Schaden an der Vegetation entstand. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103877/2026.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell