LPI-SHL: Einbruch in Friseursalon

Zella-Mehlis (ots) - Zwei unbekannte Täter brachen in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:30 Uhr in eine Gartenhütte in der Straße "Sandiger Weg" in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten anschließen Gartenwerkzeuge im Wert von über 3.000 Euro. Danach brachen sie noch in zwei weitere Hütten auf dem Grundstück ein, entwendeten aber nichts. Eine Überwachungskamera nahm zwei Personen auf. Die Ermittlungen dauern an und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter ...

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