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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Friseursalon

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagmittag bis Montagnachmittag in einen Friseursalon im Marienweg in Schmalkalden ein. Er entwendete neben Bargeld aus der Kasse auch Haarschneidewerkzeuge im Wert von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103634/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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