LPI-SHL: Einbruch in Friseursalon
Schmalkalden (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagmittag bis Montagnachmittag in einen Friseursalon im Marienweg in Schmalkalden ein. Er entwendete neben Bargeld aus der Kasse auch Haarschneidewerkzeuge im Wert von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103634/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Landespolizeiinspektion Suhl
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Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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