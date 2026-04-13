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Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach mehreren Bränden

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am frühen Sonntagabend (12. April) brannten an mehreren Stellen in Horst Container. Dank aufmerksamer Zeugen nahmen Einsatzkräfte kurz darauf zwei Tatverdächtige fest.

Ein Zeuge meldete gegen 17:20 Uhr einen rauchenden Container auf dem Gelände eines Supermarktes an der Dahlhauser Straße (Höhe Hülsebergstraße). Von dort seien zwei Personen in Richtung Von-Ossietzky-Ring gelaufen. Während der Fahndung nach den Flüchtigen bekamen die Beamten Hinweise auf einen weiteren Brand im Leuschnerweg. Auch hier bemerkte ein Zeuge zwei flüchtende Männer. Die Personenbeschreibung deckte sich mit der des ersten Zeugen. Die Feuerwehr löschte unterdessen den Altpapiercontainer. Im weiteren Verlauf der Fahndung wurden die Einsatzkräfte erneut auf einen Brand aufmerksam. Passanten löschten einen Mülleimer auf der Dahlhauser Straße in Höhe der Fridolinstraße.

Zeugen gaben den fahndenden Polizisten den Hinweis, dass die Flüchtigen in ein Wohnhaus im Leuschnerweg gerannt seien. Die Einsatzkräfte trafen das Duo schließlich im Treppenhaus an, wo sie sich vor den Polizisten versteckten. Es handelt sich bei ihnen um einen 18-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit sowie um einen 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Beamten nahmen die beiden mit zur Polizeiwache Mitte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von der Wache entlassen und der Minderjährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. /Aro

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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