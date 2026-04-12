Polizei Essen

POL-E: Essen: Flucht vor Polizeikontrolle endet auf A40 in Frohnhausen

Essen (ots)

45145 E.-Holsterhausen:

Am späten Freitagabend (10. April) entzog sich ein 27-Jähriger mit einem VW einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor der Polizei. Einsatzkräfte stellten den Mann kurze Zeit später auf der Ausfahrt Frohnhausen der A40.

Gegen 23:10 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen VW Fox im Kreuzungsbereich Münchener Straße / Schederhofstraße zu kontrollieren.

Nachdem der Fahrer die Anhaltesignale wahrgenommen hatte, hielt er zunächst an. Unvermittelt beschleunigte er jedoch und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Münchener Straße in Richtung Martin-Luther-Straße fort.

Der VW bog anschließend auf die Gewerbehofstraße ab, fuhr weiter über die Straße "Am Fernmeldeamt" und gelangte schließlich auf die Straße "Am Europa-Center". Diese befuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Vor dort aus gelangte er auf die A40 in Fahrtrichtung Duisburg.

An der Ausfahrt Frohnhausen musste der Flüchtige schließlich anhalten, da sich vor ihm mehrere Fahrzeuge an einer roten Ampel aufgestaut hatten und seine Weiterfahrt blockierten. Die Einsatzkräfte konnten den 27-jährigen Deutschen daraufhin stellen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Essener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab der junge Mann an, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Tatverdächtigen wird unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs (jeweils nach § 315 c und 315 d StGB) und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. /ruh

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