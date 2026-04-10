Polizei Essen

POL-E: Essen: "Safe City" nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Untersuchungshaft

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Am Freitagmittag (3. April) stellten Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" bei einer Kontrolle eines 27-jährigen Guineer mutmaßliches Heroin sowie Kokain an der Altendorfer Straße fest. Der Tatverdächtige wurde festgenommen befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 12:20 Uhr bestreiften die Beamten den Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Kronenberg", als sie auf den polizeilich bekannten Tatverdächtigen aufmerksam wurden. Als die Einsatzkräfte ihn aufgrund seines verdächtigen Verhaltens ansprachen und ihm eine Kontrolle eröffneten, versuchte er zu Fuß zu flüchten.

Während der anschließenden Festnahme sperrte sich der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland zunächst gegen das Anlegen der Handfesseln. Zudem griff er in seine Jackentasche, holte zwei größere Tütchen mit Betäubungsmitteln heraus und warf diese fast unauffällig zur Seite.

Die Beamten stellten die beiden großen Tütchen sicher. Darin befand sich Kokain in mutmaßlich nicht geringer Menge sowie vermutlich Heroin.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er einem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Gegen den Mann wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. /RB

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