Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, gefährliches Überholmanöver und körperliche Auseinandersetzung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn-Glashofen: Parkplatz durch Driften beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonntag, 26. April, auf Montag, 27. April, einen neu angelegten Parkplatz in Walldürn-Glashofen. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes verursachten der oder die Unbekannten vermutlich durch Driften erhebliche Schäden an der Oberfläche. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sportplatzes gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, gegen 13:15 Uhr, kam es in Mosbach zu einer Gefährdung zweier Motorradfahrer. Die beiden Jugendlichen waren mit ihren Motorrädern auf der Odenwaldstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie auf Höhe der Amthausstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer eines Gespanns aus Pkw und Anhänger überholt wurden. Der Unbekannte soll zunächst über den Rechtsabbiegestreifen einen der beiden Motorradfahrer überholt und sich zwischen die beiden Zweiräder gedrängt haben. Der Jugendliche musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer versucht haben, auch den zweiten Motorradfahrer über einen Linksabbiegestreifen zu überholen. Nach der Kreuzung überholte er den Zweiradlenker schließlich über eine Sperrfläche und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang weiter. Auf Höhe einer Einmündung soll er zudem über die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn einen weiteren Pkw überholt haben. Anschließend sei das das Gespann in Richtung Neckarburken weitergefahren.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Ford Tourneo mit Anhänger gehandelt haben. Auf dem Anhänger waren Kajaks geladen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise Fahrer des Gespanns geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Walldürn: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Sonntag, gegen 11:20 Uhr, kam es in Walldürn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In der Schachleiterstraße gerieten Angehörige zweier Familien in Streit, in dessen Verlauf es auch zu Körperverletzungen gekommen sein soll. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, die Personengruppe zu trennen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Buchen geführt.

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