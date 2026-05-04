Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bürgermeister angegriffen und Brennholz gestohlen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn geben bekannt: Werbach: Bürgermeister angegriffen - Zeugen gesucht

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitag einen 25 Jahre alten Mann in Werbach im Ortsteil Gamburg vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, den Bürgermeister der Gemeinde Werbach angegriffen zu haben. Der 52-jährige Bürgermeister befand sich gegen 02.45 Uhr im Bereich des Spielplatzwegs, als der 25-Jährige ihn zunächst beleidigt und dann körperlich angegriffen haben soll. Der Bürgermeister zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Weikersheim: Zwei Raummeter Holz gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag oder Freitag in Weikersheim zwei Raummeter Holz gestohlen. Die Täter stahlen das Brennholz, welches vor einem Gebäude an der Würzburger Straße gelagert war zwischen Donnerstag gegen 15 Uhr und Freitag gegen 12 Uhr. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

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