Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260430.2 Nordermeldorf: Auseinandersetzung mit zahlreichen Beteiligten bei Musikveranstaltung

Nordermeldorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Nordermeldorf im Umfeld einer öffentlichen Musikveranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizeistation Meldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 03:20 Uhr kam es im Umfeld der Veranstaltung, im Bereich des Dritten Querwegs, zu einem Streit zwischen 20 bis 30 Personen, aus dem sich mehrere Körperverletzungsdelikte entwickelten. Der eingesetzte Sicherheitsdienst wurde auf die Situation aufmerksam.

Polizeikräfte, die sich in der Nähe befanden, griffen umgehend ein. Mit Unterstützung von fünf weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte die Lage beruhigt und die Auseinandersetzung beendet werden. Währenddessen entfernten sich einige der Beteiligten vom Einsatzort. Im Zusammenhang mit dem Geschehen erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen.

Die eingesetzten Kräfte stellten die Identitäten von sieben beteiligten Personen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren fest, die aus den Kreisen Dithmarschen und Steinburg stammen und unterschiedliche Staatsangehörigkeiten besitzen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam es außerdem zu einem tätlichen Angriff auf zwei Polizeibeamte. Beide blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu weiteren Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Meldorf unter 04832 20350 zu melden.

Anna Rossol

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