Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260429.2 Süderheistedt: Einbruch in Wohnhaus - Polizei stellt Täter vor Ort

Süderheistedt (ots)

Am Dienstagmorgen nahmen Einsatzkräfte in Süderheistedt zwei Täter nach einem Wohnungseinbruch fest. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt.

Gegen 08:20 Uhr verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf, nachdem er zwei Personen in seinem Wohnhaus im Waldweg bemerkt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch. Anschließend verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt zur Werkstatt des Hauses.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein, während sich die Täter noch im Gebäude befanden. Die Beamten sicherten die Ausgänge und nahmen beide Personen vor Ort fest.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 38-jährigen Mann und eine 32-jährige Frau, beide deutsche Staatsangehörige aus dem Kreis Dithmarschen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten sie wieder.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls.

Anna Rossol

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