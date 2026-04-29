Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260429.1 Schenefeld: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten drei unbekannte Personen, in Schenefeld in eine Tankstelle einzubrechen. Die Täter flüchteten, ohne in das Gebäude zu gelangen. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 03:20 Uhr versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür einer Tankstelle in der Holstenstraße aufzubrechen. Das Geschäft war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Eine Zeugin bemerkte das Geschehen, woraufhin die Täter die Tat abbrachen und mit einem dunklen Pkw vom Tatort flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um drei Personen. Eine Person wurde als augenscheinlich männlich beschrieben und trug eine hellblaue Jeans, ein schwarzes Oberteil sowie weiße Turnschuhe. Eine weitere Person war dunkel gekleidet und trug dunkle Sportschuhe mit weißen Schnürsenkeln sowie Handschuhe. Die dritte Person war ebenfalls dunkel gekleidet und führte einen größeren, hellen Beutel mit sich.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem verwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

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