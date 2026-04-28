Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260428.1 Itzehoe: Verkehrssicherheitsbericht 2025 der Polizeidirektion Itzehoe für den Kreis Steinburg

Itzehoe (ots)

Im Jahr 2025 haben sich auf den Straßen im Kreis Steinburg 3.253 Verkehrsunfälle ereignet. Von diesen hat die Polizei 702 aufgenommen und ausgewertet. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle sank damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschaden leicht an.

Verletzte Personen

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Personen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Im Jahr 2025 verletzten sich 571 Menschen, im Vorjahr waren es 564. Davon erlitten 85 Personen schwere Verletzungen, 2024 waren es 67. Die Zahl der Leichtverletzten sank von 497 auf 486. Erfreulich ist, dass 2025 im Kreis Steinburg bei Verkehrsunfällen niemand ums Leben kam.

Unfallverursacher / Unfallbeteiligung

Die Zahl der von jungen Fahrern im Alter von 18 bis 25 Jahren verursachten Verkehrsunfälle ist 2025 gesunken. Während die Polizei 2024 noch 99 von jungen Fahrern verursachte Unfälle registrierte, waren es 2025 noch 83. Das entspricht einem Rückgang um 16,2 Prozent. Die Zahl der Unfälle unter Beteiligung junger Fahrer sank ebenfalls von 154 auf 134.

Anders entwickelte sich die Lage bei den Senioren ab 65 Jahren. An 205 Verkehrsunfällen waren Senioren beteiligt, im Vorjahr waren es 183. In 142 Fällen verursachten sie die Unfälle selbst. Damit lag ihr Verursacheranteil bei 69,3 Prozent.

Besorgniserregend entwickelte sich 2025 die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern. Die Polizei registrierte 64 Fälle, im Vorjahr waren es 50. 57 Kinder verletzten sich auf den Straßen im Kreis Steinburg, davon sechs schwer. Auffällig ist zudem der deutliche Anstieg der von Kindern verursachten Verkehrsunfälle von 10 auf 31 Fälle.

Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen

Deutlich gestiegen ist 2025 auch die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Rollern. Die Polizei registrierte 38 solcher Unfälle. Im Vorjahr waren es 28. Dabei verletzten sich 35 Fahrerinnen und Fahrer, drei von ihnen schwer. In 23 Fällen verursachten die Nutzer der Fahrzeuge die Unfälle selbst.

Radfahrer

Auch bei den Radfahrern zeigte sich eine leicht steigende Tendenz. Die Polizei nahm 170 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern auf. Im Jahr 2024 waren es 167. Bei diesen Unfällen verletzten sich 162 Radfahrer, davon 30 schwer und 132 leicht. 110 dieser Unfälle verursachten die Radfahrer selbst. 59 Fälle waren Alleinunfälle. An 64 Verkehrsunfällen waren Pedelecs beteiligt. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 57. 59 Pedelec-Fahrer verunglückten, davon zehn schwer. Die Altersgruppe ab 65 Jahren stellte dabei erneut einen auffälligen Anteil.

Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss Die Zahl der Alkoholunfälle stieg im Jahr 2025 auf 50. Im Vorjahr lag sie bei 46. Die Zahl der Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten erhöhte sich von 10 auf 12. Damit bewegt sich dieser Bereich weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen, aber leicht steigenden Niveau.

Verkehrsüberwachung

Die meisten Ordnungswidrigkeiten werden für die Kreise Steinburg und Dithmarschen gemeinsam erfasst. Im Jahr 2025 ahndete die Polizei im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe insgesamt 41.588 Verkehrsordnungswidrigkeiten schriftlich. Damit registrierten die Einsatzkräfte rechnerisch etwa alle 12,5 Minuten einen Verkehrsverstoß.

In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen leitete die Polizei 32.720 Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit ein. Hinzu kamen 38.549 Feststellungen der kommunalen Geschwindigkeitsmesstrupps im Kreis Steinburg und 37.145 im Kreis Dithmarschen. Insgesamt fiel damit im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe im vergangenen Jahr durchschnittlich etwa alle fünf Minuten ein Fahrzeug wegen zu schnellen Fahrens auf.

Ein weiterer Schwerpunkt blieb das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Im Jahr 2025 stellte die Polizei 1.055 Fahrzeugführer fest, die während der Fahrt ein Handy, Smartphone oder ein ähnliches Gerät bedienten.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch künftig alles daransetzen, die Verkehrssicherheit im Kreis Steinburg mit den zur Verfügung stehenden Mitteln weiter zu stärken. Ziel bleibt es, rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu fördern und schwere Verkehrsunfälle möglichst zu verhindern.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht 2025 ist im Internet unter https://www.t1p.de/PD-Itzehoe abrufbar.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell