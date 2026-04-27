Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260427.4 Halstenbek: Weitere Suchmaßnahmen im Vermisstenfall Daniel M. (Folgemeldung zu 260424.1 und 260425.1)

Halstenbek (ots)

Im Vermisstenfall des 35-jährigen Daniel M. aus dem Kreis Pinneberg setzt die Kriminalpolizei ihre Maßnahmen fort und führt am heutigen Montag weitere Suchaktionen im Bereich des Krupunder Sees in Halstenbek durch. Die Ermittlungen hatten zuletzt den Verdacht ergeben, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Die Maßnahmen beginnen im Laufe des Nachmittags. Dabei kommen unter anderem Durchsuchungskräfte, Personenspürhunde, Polizeitaucher sowie Drohnen zum Einsatz. Ziel ist es, den Aufenthaltsort des Vermissten zu klären und weitere Erkenntnisse zum Geschehensablauf zu gewinnen. Die Polizei nutzt dabei verschiedene Einsatzmittel, um alle in Betracht kommenden Möglichkeiten umfassend zu prüfen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Einsatzbereich während der laufenden Maßnahmen zu meiden und die eingesetzten Kräfte nicht zu behindern.

Daniel M. ist circa 180 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze dunkle Haare, einen Kinn- sowie Oberlippenbart und trägt mehrere Tätowierungen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 602 1112, der Polizeinotruf 110 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

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