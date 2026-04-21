Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung Landesfeuerwehrversammlung mit Ministerpräsident Daniel Günther am 25.04.2026

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Kiel (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

am Samstag, den 25. April 2026, findet um 10:00 Uhr in Halle 4 der Holstenhallen Neumünster die diesjährige Landesfeuerwehrversammlung statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein laden wir Sie herzlich ein, teilzunehmen und darüber zu berichten.

Als namhafte Gäste erwarten wir unter anderem den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther sowie Innenministerin Magdalena Finke.

Bereits zum zweiten Mal sorgt der "Gäste-Talk zwischen den Meeren", moderiert von R.SH-Moderator Fabian Pede, für eine abwechslungsreiche Ergänzung des Programms. Im Mittelpunkt der Talkrunde stehen aktuelle Themen aus Feuerwehr und Politik, die mit Gästen aus unterschiedlichen Bereichen diskutiert werden.

Darüber hinaus umfasst die Tagesordnung Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger sowie die Jahresberichte des Landesfeuerwehrverbandes und der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr.

Begleitet wird die Versammlung bereits zum vierten Mal von einer Feuerwehrmesse im Foyer Ost sowie im Außenbereich. Aussteller präsentieren dort aktuelle Entwicklungen, Technik und Produkte rund um das Feuerwehrwesen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Berichterstattung! Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung bei Mareike Dahms (siehe Pressekontakt).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

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