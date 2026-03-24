Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Landesjugendfeuerwehrversammlung 2026: Feuerwehr-Nachwuchsabteilungen in Schleswig-Holstein wachsen weiter

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Kiel (ots)

Westerrönfeld/SH - 104 Delegierte sowie Gäste und Partner aus dem ganzen Land versammelten sich am Samstag (21.03.2026) auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Westerrönfeld. Neben wichtigen Wahlen sorgte in diesem Jahr auch eine besondere Kooperation für Begeisterung.

In seinem Jahresrückblick ging Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König besonders auf die Mitgliederentwicklung, und hier auf den starken Zuwachs im Bereich der Kinderabteilungen ein. Er appellierte aber auch an die Politik, bei allen Diskussionen um Social-Media-Verbot und Wehrpflicht, die Jugendlichen aktiv mit einzubinden und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Und insbesondere zum Thema Wehrpflicht ergänzte der Landesjugendfeuerwehrwart "Ich sehe hier viele hochmotivierte Jugendliche, die sich bei der Feuerwehr engagieren und dieses sicherlich auch zukünftig tun wollen. Da wäre es fast schon fahrlässig, ihnen nur den Dienst an der Waffe anzubieten und nicht auch über den Zivildienst nachzudenken und diesen zu forcieren. Auch das Thema Katastrophenschutz ist schließlich in aller Munde."

Auf der Delegiertenversammlung der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr wurden die Fachbereiche "Basisarbeit" und "Kinderabteilung" neu gegründet. Seither hatte Sebastian Schneemann kommissarisch die Leitung des Fachbereichs Kinderabteilung sowie Philipp Kutz kommissarisch die Leitung des Fachbereichs Basisarbeit übernommen. Auf der diesjährigen Versammlung wurden beide nun offiziell in ihre Ämter gewählt. Ebenfalls wurde mit Sven Lange ein neuer Fachbereichsleiter Wettbewerbe gewählt.

Ein besonderes Highlight war der feierliche Anschnitt des neuen Feuerwehrbrots, das in Kooperation mit der Bäckerei Steiskal entstanden ist. Die sogenannte "FeuerwehrKruste" verbindet handwerkliche Tradition mit einem guten Zweck: Denn 50 Cent pro verkauftes Brot werden direkt an die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr gehen. Ab 13.04.2026 sind ist die "FeuerwehrKruste" in allen Steiskal-Filialen erhältlich. "Wir freuen uns sehr über diese tolle Aktion und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit der FeuerwehrKruste wird unsere Nachwuchsarbeit unterstützt und wir können unser Aus- und Fortbildungsangebot weiter ausbauen", freute sich Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König.

Erfreuliche Entwicklung: Anzahl an Jugendfeuerwehren und Kinderabteilungen wächst stetig

Auch der Blick auf die aktuellen Zahlen stimmt optimistisch: Zwei weitere Jugendfeuerwehren wurden im vergangenen Jahr neu gegründet. Damit gibt es inzwischen 458 Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein.

Besonders gut entwickelt sich allerdings der Bereich der Kinderabteilungen in den Feuerwehren. Waren es 2023 noch 88 Kinderabteilungen, stieg die Zahl 2024 auf 96. Aktuell sind bereits 104 Kinderabteilungen offiziell gemeldet, hinzu kommen weitere einzelne Abteilungen, die bislang noch nicht bei der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr erfasst sind.

Diese Entwicklung zeigt: Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an der Feuerwehr wächst weiterhin. Damit bleibt die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren eine verlässliche und stabile Grundlage für die Zukunft. Kinder- und Jugendfeuerwehren sind die wichtigsten Säulen, um auch langfristig gut ausgebildete Einsatzkräfte zu gewinnen und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren in Schleswig-Holstein zu sichern.

Höchstmögliche Auszeichnung im Bereich der Jugendfeuerwehr verliehen

Wer sich lange und intensiv bei der Jugendfeuerwehr engagiert, soll dafür auch die gebührende Anerkennung erhalten, daher durfte natürlich auch der Punkt "Ehrungen" auf der Tagesordnung nicht fehlen. Die höchstmögliche Auszeichnung im Bereich der Jugendfeuerwehr, die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold, erhielt der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Thorsten Weber. In seiner Laudatio betonte der Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König nicht nur, dass Thorsten Weber durch die menschliche Komponente ein echter Gewinn für die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr ist. Auch seine Verlässlichkeit in der Projektarbeit und die Spontanität bei "kannst mal kurz-Projekten" zeichnen ihn in besonderem Maße aus.

Die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein in Bronze erhielten Rainer Laurer sowie Thomas Bonke-Möller. Thomas Bonke-Möller gehört zu den "Urgesteinen" im Bewerterteam zur Leistungsspange. Bereits seit 1992 steht er jede Saison auf den Plätzen in Schleswig-Holstein, um bei der Abnahme zum "Gesellenbrief" der Jugendfeuerwehr zu unterstützen. In seiner Laudatio heißt es: "Durch seine ruhige, aber fachlich versierte Art versteht es Thomas, den Jugendlichen die Aufregung zu nehmen, damit sie sich voll und ganz auf die jeweilige Übung vorbereiten können." Rainer Laurer gehört ebenfalls lange - bereits seit 2010 - zum Bewerterteam und fehlte seitdem keine Saison. Mit den Worten: "Durch seine lockere Art und meist einen Spruch auf den Lippen schafft es Rainer, die meist angespannte Stimmung bei den Jugendlichen zu lösen", wird er in der Laudatio geehrt.

Die Landesjugendfeuerwehrversammlung 2026 zeigte einmal mehr, dass die Nachwuchsabteilungen der Feuerwehren weiter wachsen und gut aufgestellt sind. "Wir haben mit unseren Kinderabteilungen und Jugendfeuerwehren ein Garant für gute Nachwuchsarbeit. Es ist die ausgewogene Mischung zwischen Feuerwehrausbildung und aktiver Jugendarbeit, die uns erfolgreich macht. Feuerwehr ist Teamarbeit, denn insbesondere die Jugendwarte und Betreuer machen das erst möglich. Und im Land wird tolle Arbeit geleistet! Das macht Feuerwehr aus und das ist unser Geheimrezept.", freute sich Rüdiger König optimistisch in die Zukunft blickend.

Die Ehrungen im Überblick:

- Stv. Landesjugendfeuerwehrwart Thorsten Weber - Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold - Rainer Laurer - Ehrennadel des LFV-SH in Bronze - Thomas Bonke-Möller - Ehrennadel des LFV-SH in Bronze

Wahlen

- Fachbereichsleitung Basisarbeit Philipp Kutz - Fachbereichsleitung Kinderabteilungen Sebastian Schneemann - Fachbereichsleitung Wettbewerbe Sven Lange

Berufung zum Abnahmeberechtigten für die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr: - Carolin Boehnke zur Abnahmeberechtigten für die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr

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