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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260427.3 Brickeln: Wo ist das Ortsschild von Brickeln geblieben?

Brickeln (ots)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte eine Ortstafel in Brickeln demontiert und entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr, bis zum heutigen Montag, 08.30 Uhr, suchten unbekannte Personen die Straße Lerchenfeld auf und entfernten das dortige Ortsschild fachmännisch. Die Halterung samt Pfahl blieb vor Ort zurück.

Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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