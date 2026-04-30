Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260430.1 Itzehoe: Verkehrssicherheitsbericht 2025 der Polizeidirektion Itzehoe für den Kreis Dithmarschen

Itzehoe (ots)

Im Kreis Dithmarschen ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2025 von 3.676 im Vorjahr auf 3.741 gestiegen. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden nahm um 6,5 Prozent auf 525 zu. Von der Gesamtzahl der Unfälle hat die Polizei 782 aufgenommen und ausgewertet. Davon ereigneten sich 484 innerhalb und 298 außerhalb geschlossener Ortschaften.

Verletzte Personen

Die Zahl der verletzten Personen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Im Jahr 2025 verletzten sich bei Verkehrsunfällen 658 Menschen, im Jahr 2024 waren es 659. Die Zahl der Leichtverletzten stieg leicht von 570 auf 573, die Zahl der Schwerverletzten sank von 89 auf 85. Bei sieben tödlichen Verkehrsunfällen verloren sieben Menschen ihr Leben. Fünf dieser Todesfälle ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften.

Unfallverursacher

An 194 Verkehrsunfällen waren junge Fahrer im Alter von 18 bis 25 Jahren beteiligt. Das sind 33 Fälle mehr als im Vorjahr. 109 dieser Unfälle verursachten junge Fahrer selbst. Als häufigste Ursachen nennt der Bericht nicht angepasste Geschwindigkeit mit 23 Prozent, Vorfahrtmissachtungen mit 19 Prozent sowie Mängel der Verkehrstüchtigkeit mit 11 Prozent.

An 236 Verkehrsunfällen waren Senioren ab 65 Jahren beteiligt. In 169 Fällen und damit bei 71,4 Prozent dieser Unfälle geht die Polizei nach den ersten Feststellungen davon aus, dass Senioren sie verursacht haben. Anders als bei jüngeren Verkehrsteilnehmern spielte die Geschwindigkeit bei ihnen keine prägende Rolle. Häufige Ursachen waren vielmehr Vorfahrtmissachtungen mit 30 Prozent sowie Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren mit 21 Prozent.

Auch bei den Radfahrern stiegen die Zahlen. Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern erhöhte sich von 162 auf 188. In 121 Fällen verursachten die Radfahrer den Unfall selbst. Die Zahl der Unfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder stieg ebenfalls an und erhöhte sich von 61 auf 68.

Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss stand, stieg im Jahr 2025 leicht an. Die Polizei registrierte 79 Alkoholunfälle, vier mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Drogenunfälle blieb mit acht Fällen unverändert niedrig. Auffällig ist die Häufung der Alkoholunfälle am Wochenende, insbesondere an Samstagen und Sonntagen. Auffällig ist zudem die Altersverteilung. Die meisten Alkoholunfälle entfielen nicht auf junge Fahrer, sondern auf die Altersgruppen zwischen 26 und 65 Jahren.

Elektrokleinstfahrzeuge

Auffällig ist auch die Entwicklung bei den Elektrokleinstfahrzeugen. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern und ähnlichen Fahrzeugen stieg im Kreis Dithmarschen von 25 im Vorjahr auf 44. Dabei verletzten sich 38 Nutzer, fünf von ihnen schwer. In 30 Fällen verursachten die Fahrer der Elektrokleinstfahrzeuge den Unfall selbst.

Verkehrsüberwachung

Die meisten Ordnungswidrigkeiten werden für die Kreise Steinburg und Dithmarschen gemeinsam erfasst. Im Jahr 2025 ahndete die Polizei im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe insgesamt 41.588 Verkehrsordnungswidrigkeiten schriftlich. Damit registrierten die Einsatzkräfte rechnerisch etwa alle 12,5 Minuten einen Verkehrsverstoß.

In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen leitete die Polizei 32.720 Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit ein. Hinzu kamen 38.549 Feststellungen der kommunalen Geschwindigkeitsmesstrupps im Kreis Steinburg und 37.145 im Kreis Dithmarschen. Insgesamt fiel damit im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe im vergangenen Jahr durchschnittlich etwa alle fünf Minuten ein Fahrzeug wegen zu schnellen Fahrens auf.

Ein weiterer Schwerpunkt blieb das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Im Jahr 2025 stellte die Polizei 1.055 Fahrzeugführer fest, die während der Fahrt ein Handy, Smartphone oder ein ähnliches Gerät bedienten.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch künftig alles daransetzen, die Verkehrssicherheit im Kreis Steinburg mit den zur Verfügung stehenden Mitteln weiter zu stärken. Ziel bleibt es, rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu fördern und schwere Verkehrsunfälle möglichst zu verhindern.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht 2025 ist im Internet unter https://www.t1p.de/PD-Itzehoe abrufbar.

Anna Rossol

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