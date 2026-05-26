Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in altem Bauernhaus

Ellweiler (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026 kam es gegen 16:40Uhr zu einem Hausbrand in der Hauptstraße in 55765 Ellweiler. Die Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand im Gebäude erheblicher Schaden, sodass es aktuell nicht bewohnbar ist. Der Schaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Idar-Oberstein. Es waren umliegende Feuerwehren, ein Rettungswagen/Notarzt und die Polizei im Einsatz. Die Hauptstraße in Ellweiler war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

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