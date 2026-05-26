Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Presseerstmeldung nach tödlichem Verkehrsunfall

Morbach/Rorodt (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der B327 Höhe der Einmündung zur K116 Rorodt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer aus dem Saarland erlag, trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer, seinen schweren Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Trier übernahm die qualifizierte Unfallaufnahme. Hierzu ist seit dem Unfall die B327 zwischen Immert und Odert komplett gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde zusätzlich ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bis zum Abschluss der qualifizierten Unfallaufnahme, können seitens der Polizei keine weiteren Angaben zum Unfallhergang getätigt werden.

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