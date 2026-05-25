Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt in Wawern

Wawern (ots)

Am Freitag, dem 22.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Pkw im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Saarburg. Die Flucht führte über die Kreuzung am Tobiashaus in die Ortslage Wawern bis hin zur Ortslage Kanzem. Der flüchtige Pkw konnte in Höhe des Bahnofs in Kanzem gestoppt und der Fahrzeugführer nach fußläufiger Verfolgung festgenommen werden. Verkehrsteilnehmer, die bei der Verfolgungsfahrt durch das Fahrverhalten des flüchtigen Pkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

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