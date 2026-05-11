Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Straftaten im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Wegen mehrerer Aggressionsdelikte im Straßenverkehr leitete die Polizei Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende Strafanzeigen ein. In der ersten Situation am Samstagabend, 9. Mai 2026, gerieten ein Motorradfahrer und ein Autofahrer um 18.50 Uhr in einen Konflikt. Nach aktuellem Ermittlungsstand kritisierte der 25-jährige Motorradfahrer die Fahrweise des 46-jährigen Autofahrers mit Gestiken, als dieser deutlich verspätet an einer Ampel losfuhr. Im weiteren Verlauf fuhren die beiden Männer nebeneinander auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer. Der Autofahrer aus Bottrop lenkte daraufhin sein Auto mehrfach in Richtung des Motorradfahrers aus Gladbeck und überfuhr dabei auch die Fahrbahnmarkierung. Nur durch Ausweichmanöver konnte der 25-Jährige Kollisionen verhindern. In Höhe der Polizeiwache Buer kamen beide Fahrzeugführer zum Stehen und gerieten dann auch körperlich in eine Auseinandersetzung. Schlussendlich begab sich der 46-Jährige in die Polizeiwache, um den Sachverhalt zu melden. Dabei stellten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bekräftigte den Verdacht. Dem Autofahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein weiterer Konflikt mit mehreren Beteiligten ereignete sich am Folgetag am Sonn-tag, 10. Mai 2026, ebenfalls um 18.50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße. Kurz zuvor bog ein 48-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Auto von der Uferstraße auf die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden ab. Im Zuge dieses Abbiegevorgangs kam es mit einem anderen Autofahrer zu Verständigungsproblemen, wobei auch die Lichthupe und Handzeichen eingesetzt wurden. Kurze Zeit später nötigte der Fahrzeugführer den 48-Jährigen zum Anhalten. Als das Auto zum Stehen kam, stiegen mehrere Männer aus und beleidigten und bedrohten den Gladbecker und seine 45-jährige Beifahrerin. Bevor die Situation weiter eskalierte, trafen alarmierte Polizeibeamte ein und schlichteten die Situation. Die Parteien wurden voneinander getrennt und mehrere Strafanzeigen wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell