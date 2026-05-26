Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 22.05.2026 bis zum 26.05.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 191 erfassten Einsatzlagen (davon 44 Strafanzeigen und 34 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein verlängertes Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am St.-Barbara-Ufer in Trier

Trier, 24. Mai 2026 - Am frühen Morgen des 24.05.2026 kam es gegen 06:00 Uhr am St.-Barbara-Ufer in Trier zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Beschuldigte mit seinem Pkw das St.-Barbara-Ufer in Fahrtrichtung Johanniterufer. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol am Steuer weiterhin eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktionsfähigkeit und Urteilsvermögen erheblich. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss und nutzen Sie alternative Transportmöglichkeiten.

Aggressiver Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand

Trier, 23. Mai 2026 - Am Abend des 23.05.2026 gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen auffällig fahrenden Motorroller in der Zurmaiener Straße in Trier. Der Fahrer soll unter anderem Schlangenlinien gefahren sein. Im Rahmen der Fahndung konnte der Motorroller festgestellt werden. Bereits während der Fahrt zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen und schwankte mit dem Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Da der Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die weiteren Maßnahmen wurden dem Beschuldigten auf dem Weg in ein Krankenhaus erläutert. Dort verhielt sich der Fahrer zunehmend aggressiv, sodass die Blutentnahme schließlich auf der Dienststelle durchgeführt werden musste. Auch auf der Dienststelle leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeikräften und zeigte sich äußerst aggressiv. Nach Durchführung der Blutentnahme verblieb der Fahrer im Polizeigewahrsam.

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