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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Heimbach (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, befuhr gegen 03:10 Uhr ein 19- Jähriger Fahrer eines Mazdas die Hauptstraße in Heimbach aus Fahrtrichtung Hoppstätten. Während der Fahrt kam der Mann nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Der PKW überfuhr hierbei vermutlich eine hohe Bordsteinkante, überschlug sich und kam auf einem Grundstück, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges musste ein Abschleppdienst verständigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.30.000 Euro geschätzt. Gegen den 19- Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Baumholder

Telefon: 06783 9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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