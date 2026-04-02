Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei verstärkt in Ückendorf präsent - Mehr gemeinsame Streifen und Sprechstunden

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Gelsenkirchen (ots)

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt und die Polizei Gelsenkirchen intensivieren ihre bereits bewährte Zusammenarbeit im Projekt Integrative Präventionsarbeit (IPA) im Stadtteil Ückendorf. Ergänzend zur bestehenden Präsenz sind KOD und Polizei ab Dienstag, 7. April, mit gemeinsamen Streifen zweimal pro Woche im Stadtteil unterwegs. Vormittags sind die Steifen jeweils in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, am Spätnachmittag/Abend von 17 Uhr bis 19 Uhr.

Mit wöchentlichen mobilen, gemeinsamen Sprechstunden an verschiedenen Orten beschreiten KOD und Polizei in Ückendorf neue Wege und sind für Bürgerinnen und Bürger noch besser ansprechbar. Während der Sprechstunden haben die Mitarbeitenden ein offenes Ohr für jegliche Belange der Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener.

Im Wechsel finden die Sprechstunden auf dem Schulte-im-Hofe-Platz, dem Lidl-Parkplatz am Festweg sowie dem Parkplatz des REWE-Marktes am Dördelmannshof statt. Die erste gemeinsame Sprechstunde ist bereits am Donnerstag, 9. April 2026, von 12 Uhr bis 14 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz am Festweg.

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