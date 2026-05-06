Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bergen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bergen sind gestern Nachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Eine 24 Jahre alte Frau befuhr gegen 13:35 Uhr mit ihrem VW Passat die Celler Straße (B 3) in Richtung Soltau. In Höhe der Hausnummer 29 übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den vor ihr verkehrsbedingt wartenden VW Golf einer 33-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Die Passat-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, die Golf-Fahrerin leicht verletzt. Ein anderthalb Jahre altes Kind in dem Passat blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 3 zeitweise voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

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