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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 41-Jährige wollte gegen 14:50 Uhr mit ihrem Skoda von einer Hofeinfahrt in der Hannoverschen Straße auf die Fahrbahn fahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten KIA einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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