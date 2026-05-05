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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Dohnsen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dohnsen ist gestern Abend gegen 18:25 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 26-Jährige mit ihrem Fahrrad die L 281 aus Dohnsen kommend in Richtung Bergen. In Höhe der Ortsausfahrt Dohnsen wollte sie nach links auf den Radweg abbiegen. Im gleichen Moment wollte eine hinter ihr fahrende 31-Jährige mit ihrem Opel die Radfahrerin überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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