POL-CE: Unfall endet glimpflich

Celle (ots) - Gestern Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 41-Jährige wollte gegen 14:50 Uhr mit ihrem Skoda von einer Hofeinfahrt in der Hannoverschen Straße auf die Fahrbahn fahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten KIA einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden ...

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