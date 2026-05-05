Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Quad rast durch Wietze

Wietze (ots)

Die Polizei in Wietze hat am Samstagmittag (02.05.2026) gegen 13:15 Uhr im Kasinoweg den Fahrer eines Quads angehalten. Dieser war zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort gefahren und hatte dabei diverse weitere Verkehrsverstöße begangen. Unter anderem überholte er im Bereich der Wietze-Brücke zwei Fahrzeuge und missachtete im weiteren Verlauf seiner Fahrt mehrfach die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmender. Im Bereich Knappenweg / Friedrich-Hoffmann-Straße fuhr er an einem Passanten vorbei, der den nacheilenden Beamten die weitere Fahrtrichtung des Quads anzeigte. Bei der Kontrolle des 19 Jahre alten Quad-Fahrers stellten die Beamten keine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen fest, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

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