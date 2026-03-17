Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Verteilerkasten im Stadtteil Eutingen durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden.

Ein bislang unbekannter Renault-Fahrer befuhr die Eutinger Straße (B10) von Pforzheim in Richtung Niefern-Öschelbronn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Lenker gegen einen Verteilerkasten und beschädigte diesen. Der Fahrer und sein Beifahrer verließen die Unfallörtlichkeit fußläufig.

Gesucht werden insbesondere die Insassen eines weißen Kleinwagens, die nach dem Vorfall an der Unfallstelle angehalten haben. Sie und weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell