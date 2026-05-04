Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zu schnell unterwegs

Celle (ots)

Sehr eilig hatte es eine 19-Jährige am Samstagabend in Celle. Sie befuhr mit ihrem Daimler die Lüneburger Heerstraße in Richtung Altenhagen. Auf Höhe der Dörnbergstraße beschleunigte sie ihr Fahrzeug und fuhr mit nahezu 100 km/h bis zum Ortseingang Altenhagen. Eine dabei direkt hinter ihr fahrende Polizeistreife kontrollierte die junge Frau in der Lachtehäuser Straße. Gegen sie wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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