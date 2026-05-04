PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zu schnell unterwegs

Celle (ots)

Sehr eilig hatte es eine 19-Jährige am Samstagabend in Celle. Sie befuhr mit ihrem Daimler die Lüneburger Heerstraße in Richtung Altenhagen. Auf Höhe der Dörnbergstraße beschleunigte sie ihr Fahrzeug und fuhr mit nahezu 100 km/h bis zum Ortseingang Altenhagen. Eine dabei direkt hinter ihr fahrende Polizeistreife kontrollierte die junge Frau in der Lachtehäuser Straße. Gegen sie wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:12

    POL-CE: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus / Bauhof

    Faßberg (ots) - Am Wochenende ist es in Faßberg zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 01.05.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026, 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Feuerwehrgerätehaus und Bauhof in der Straße "Am Anger" in Faßberg. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Täterhinweise liegen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:44

    POL-CE: Unfallflucht durch eine Kutsche

    Hermannsburg / Oldenorf (ots) - Am vergangenen Sonntag ist es in Oldendorf zu einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie eine von zwei fuchsfarbenen Pferden gezogene Kutsche die Örtzebrücke in Oldendorf überquerte und dabei mehrere Holzpfeiler der Brücke beschädigte. Der Fahrer oder die Fahrerin der Kutsche fuhr weiter in Richtung der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren