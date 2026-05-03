Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Donnerstag, 30.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bröckel - Am frühen Morgen des Ersten Mai kam es auf der Hauptstraße in Bröckel gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Opel in Richtung der L387 als er einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand rammte. Der abgestellte Audi wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes mehrere Meter nach vorne geschoben. Der Halter des geparkten Pkw wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und begab sich zur Nachschau nach draußen. Hier konnte er neben seinem beschädigten Fahrzueg noch einen flüchtenden Pkw wahrnehmen. Die eingesetzten Beamten konnten den stark beschädigten Pkw wenige hundert Meter entfernt auf einem Bauernhof versteckt vorfinden. Der flüchtende Fahrzeugführer konnte ebenfalls kurze Zeit später deutlich alkoholisiert angetroffen werden. Gegen den Mann wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Geschwindigkeitsmessung

Celle - Am Samstagnachmittag wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Dasselsbrucher Straße kontrolliert. In rund zwei Stunden wurden hierbei sechs Verstöße festgestellt. Der gemessene Höchstwert lag 23 km/h über der erlaubten Grenze.

Umweltdelikt

An der B 191 zwischen Garßen und Eschede entsorgten zwischen Donnerstagmittag und Samstagmittag unbekannte Täter Farbeimer und sonstigen Unrat, der auf eine Renovierung schließen lässt. Der Ablageort befindet sich in der Nähe einer Notrufsäule zwischen dem Radweg und der Fahrbahn. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Wer Informationen zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Ungebetener Gast im Heizungsraum

Celle - Einen vermeintlichen Einbrecher stellte ein Hausbewohner in der Freitagnacht in der Burgstraße. Der Bewohner konnte auf seiner Überwachungskamera sehen, wie eine unbekannte Person seinen Heizungsraum betrat. Gemeinsam mit seinem Hund stellte er den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die eingesetzten Beamten stellen fest, dass es sich um einen 20jährigen Mann aus der Nachbarschaft handelte, der etwas zu tief ins Glas geschaut und vermutlich den Heizungsraum mit seiner Wohnung verwechselt hatte. Der junge Mann wurde nach Personalienfeststellung nach Hause entlassen.

Trunkenheitsfahrten

Adelheidsdorf - Dank der Meldung eines aufmerksamen Zeugen konnte am Samstagabend auf der K 84 ein 36jähriger Mann in einem PKW VW Golf mit auffälliger Fahrweise angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,58 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der Fahrer aus Albanien stammt und in Deutschland über keinen Wohnsitz verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Celle - Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte in der Samstagnacht auf einen Trecker aufmerksam, welcher die B 214 im Bereich Altencelle stadteinwärts befuhr. Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Traktors, ein 21jähriger Eicklinger, nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Weiterhin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,35 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Winsen (Aller)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Polizei Wietze um 22:00 Uhr ein grauer PKW Skoda Fabia auf, welcher die Celler Straße in Winsen (Aller) befuhr. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 43-jährige Fahrzeugführer willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein, welcher einen Wert von 1,48 Promille ergab. Bei dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholeinflusses.

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