Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von Kupferrohren

Lachendorf (ots)

In Lachendorf ist es zu einem Diebstahl von Kupferrohren gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.04.2026, 17:40 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr ein Grundstück in der Dorfstraße. Hier entwendeten sie die am Haus angebrachten Kupferrohre. Auch einige für die Montage vorgesehen Kupferrohre wurden entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Der Schaden liegt bei zirka 2.800 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

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