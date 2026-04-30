Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht durch eine Kutsche

Hermannsburg / Oldenorf (ots)

Am vergangenen Sonntag ist es in Oldendorf zu einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie eine von zwei fuchsfarbenen Pferden gezogene Kutsche die Örtzebrücke in Oldendorf überquerte und dabei mehrere Holzpfeiler der Brücke beschädigte. Der Fahrer oder die Fahrerin der Kutsche fuhr weiter in Richtung der Straße "Dicksbarg", ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Kutsche mit einem Kutschenfahrer / einer Kutschenfahrerin sowie zwei Passagieren besetzt. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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