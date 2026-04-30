PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht durch eine Kutsche

Hermannsburg / Oldenorf (ots)

Am vergangenen Sonntag ist es in Oldendorf zu einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie eine von zwei fuchsfarbenen Pferden gezogene Kutsche die Örtzebrücke in Oldendorf überquerte und dabei mehrere Holzpfeiler der Brücke beschädigte. Der Fahrer oder die Fahrerin der Kutsche fuhr weiter in Richtung der Straße "Dicksbarg", ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Kutsche mit einem Kutschenfahrer / einer Kutschenfahrerin sowie zwei Passagieren besetzt. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 12:50

    POL-CE: Diebstahl von Kupferrohren

    Lachendorf (ots) - In Lachendorf ist es zu einem Diebstahl von Kupferrohren gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.04.2026, 17:40 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr ein Grundstück in der Dorfstraße. Hier entwendeten sie die am Haus angebrachten Kupferrohre. Auch einige für die Montage vorgesehen Kupferrohre wurden entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Der Schaden ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 12:00

    POL-CE: Unbekannte mit Mini-Bagger im Wald unterwegs

    Hambühren / Ovelgönne (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Hambühren erneut zu Sachbeschädigungen durch einen Bagger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von Montag, 27.04.2026, 16:30 Uhr bis Dienstag, 28.04.2026, 06:50 Uhr Zugang zu einem Mini-Bagger auf einer Baustelle in der Straße "Neue Grenze". Anschließend fuhren sie mit dem Gerät in ein ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:45

    POL-CE: Schuppenbrand

    Hambühren (ots) - Gestern Mittag ist es in Hambühren zum Brand eines Holz-Schuppens gekommen. Nach bisherigen Erkenntnisse brach das Feuer gegen 12:30 Uhr auf einem Grundstück in der Straße "An der Wache" aus und zerstörte den gesamten Innenraum des Schuppens. Ein angrenzendes Einfamilienhaus und ein Carport wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren