Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schuppenbrand

Hambühren (ots)

Gestern Mittag ist es in Hambühren zum Brand eines Holz-Schuppens gekommen. Nach bisherigen Erkenntnisse brach das Feuer gegen 12:30 Uhr auf einem Grundstück in der Straße "An der Wache" aus und zerstörte den gesamten Innenraum des Schuppens. Ein angrenzendes Einfamilienhaus und ein Carport wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an, der entstandene Schaden liegt bei zirka 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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