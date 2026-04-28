Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. April 2026, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Lemwerder.

Die Täter gelangten über ein Fenster in das Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Räume. Sie entwendeten Schmuck und richteten einen Schaden von insgesamt 2.000 Euro an.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401 935-0 zu melden.

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