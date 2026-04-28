Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach zwei Raubüberfällen auf Kioske in Delmenhorst +++ Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Delmenhorst (ots)

In Delmenhorst ist es am vergangenen Wochenende zu zwei Raubüberfällen auf Kioske gekommen.

Die Taten ereigneten sich am Samstag, 25. April 2026, gegen 01:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee, sowie am Sonntag, 26. April 2026, gegen 00:10 Uhr im Moorweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten in beiden Fällen jeweils drei bislang unbekannte männliche Täter gemeinsam die betroffenen Kioske. Unter der Androhung von Waffengewalt forderten die maskierten Täter die Herausgabe von Bargeld.

Mit Bargeld in unbekannter Höhe und weiterem Raubgut, welches die Täter in einer mitgeführten dunklen Tasche deponierten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

-gekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover -schwarze Maskierung -ca. 170-185 cm groß -kräftige Statur -Handschuhe getragen

Täter 2:

-gekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover -schwarze Maskierung -ca. 170-185cm groß -normale Statur -Handschuhe getragen

Täter 3:

-gekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover -schwarze Maskierung -ca. 170-185 cm groß -schlanke Statur -Handschuhe getragen

Die Polizei Delmenhorst hat bereits am Wochenende intensive Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Es werden insbesondere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die zu den relevanten Tatzeiten verdächtige Beobachtungen in der Friedrich-Ebert-Allee und im Moorweg gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

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