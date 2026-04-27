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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2026, gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen 36-jährigen Pkw-Fahrer in der Breite Straße in Brake.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung aufwies. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiter stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen den Mann sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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