Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Brake unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 26. April 2026, gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen 36-jährigen Pkw-Fahrer in der Breite Straße in Brake.
Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung aufwies. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.
In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiter stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Gegen den Mann sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.
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